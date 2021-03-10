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На Украине появится музей «российской пропаганды» 

Украина.ру и ещё 5 17 минут назад
На Украине появится музей «российской пропаганды»
Фото: Reuters
На Украине может появиться онлайн-музей «российской пропаганды», который будет демонстрировать, как якобы работает дезинформация. Об этом 9 марта заявил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко, передает «Украина 24».
Комментируя инициативу относительно создания Центра противодействия дезинформации, министр отметил, что «это маленький первый кирпичик создания достаточно большого международного центра, который планируется создать в Украине».

«Мы действуем по принципу балтийских стран, Финляндии, Чехии, где есть такие центры… Мы хотим создать онлайн-музей российской пропаганды. Это только первый шаг», — заверил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые в ООН выступил с инициативой создания в Украине Центра противодействия дезинформации. Бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что вполне оправданной мерой может быть введение уголовной ответственности для журналистов, которые за деньги занимаются подготовкой заказных материалов.
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В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех оппозиционных телеканалов, которые были вынуждены перенести своего вещание в интернет. Согласно заявлением властей, эти каналы якобы транслировали «российскую пропаганду» и были связаны со «страной-агрессором». Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» в ответ назвала это решение гонением на свободу слова из-за звучащей в эфире телеканалов критики в руководства страны.
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В мире , Владимир Зеленский , Владимир Бородянский , Александр Ткаченко , ООН , Латвия , Финляндия , Чехия
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