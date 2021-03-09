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Зеленский анонсировал личную встречу с Путиным 

Артём Кульша 35 минут назад
Зеленский анонсировал личную встречу с Путиным
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом, как сообщает «Главред», заявил сам украинский лидер.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», он выступил на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм», а после этого дал пресс-конференцию. В ходе нее Зеленский рассказал, что в настоящее время готовится встреча в нормандском формате — встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции.

«Если не будет встречи в нормандском формате, я найду формат, когда встречусь с каждым лидером нормандской четверки. Как говорится, если гора не идет к Магомету, то я встречусь с каждым по отдельности», — добавил он.

В декабре Зеленский высказал мнение, что как президент Украины должен решать с Путиным все сложные вопросы, общаться с ним, если это поможет быстрее остановить войну в Донбассе, а помимо диалога в нормандском формате, должен быть еще и прямой диалог, потому что нормандский формат — сугубо о Донбассе.
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В мире , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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