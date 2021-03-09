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В Евросоюзе рассказали о сложностях в одобрении «Спутника V» 

Газета.Ru 1 час назад
В ЕС рассказали о сложностях в одобрении «Спутника V»
Фото: РИА Новости
Процесс коммуникации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) с Россией по вопросу одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе идет очень сложно, заявила председатель управляющего совета регулятора Криста Виртумер-Хохе. Ее слова приводит ТАСС.

«Предоставление данных и коммуникация идут очень сложно», — отметила Виртумер-Хохе.

По ее словам, производителю из третьей страны нужен заявитель в рамках ЕС. В данном случае заявителем выступает фирма, расположенная в Эстонии, именно с ней ведется «не очень легкая» коммуникация.
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В настоящее время EMA не может спрогнозировать, когда российская вакцина будет допущена к применению в Европейском союзе, это зависит от того, насколько быстро будут получены необходимые документы, добавила глава совета регулятора.
Ранее стало известно, что создатели «Спутника V» потребовали извинений от председателя EMA Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с «русской рулеткой» перспективу экстренного одобрения этого препарата в Австрии по примеру Венгрии.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
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В мире , ЕС , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС
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