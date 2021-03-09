В ЕС рассказали о сложностях в одобрении «Спутника V»

Процесс коммуникации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) с Россией по вопросу одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе идет очень сложно, заявила председатель управляющего совета регулятора Криста Виртумер-Хохе. Ее слова приводит ТАСС.

«Предоставление данных и коммуникация идут очень сложно», — отметила Виртумер-Хохе.

По ее словам, производителю из третьей страны нужен заявитель в рамках ЕС. В данном случае заявителем выступает фирма, расположенная в Эстонии, именно с ней ведется «не очень легкая» коммуникация.

В настоящее время EMA не может спрогнозировать, когда российская вакцина будет допущена к применению в Европейском союзе, это зависит от того, насколько быстро будут получены необходимые документы, добавила глава совета регулятора.

Ранее стало известно, что создатели «Спутника V» потребовали извинений от председателя EMA Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с «русской рулеткой» перспективу экстренного одобрения этого препарата в Австрии по примеру Венгрии.