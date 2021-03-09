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Таджикистан получил первую партию вакцины от коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Таджикистан получил первую партию вакцины от коронавируса
Фото: Lenta.ru
Первая партия вакцины против коронавируса от шведско-британской компании AstraZeneca прибыла в Душанбе в ночь на 9 марта, сообщает «Sputnik Таджикистан».
Республика получила препарат в рамках международного механизма COVAX, объем его первого транша составил 192 тысячи доз. Всего же Таджикистан сможет претендовать на 732 тысячи доз AstraZeneca, что позволит вакцинировать около 20 процентов населения страны.
Отмечается, что кампания по иммунизации граждан начнется в республике в ближайшие дни. В первую очередь власти рассчитывают привить медиков, военных и пенсионеров старше 70 лет. Остальные группы населения государство намерено прививать другими препаратами зарубежного производства.
В конце января 2021 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил о полной победе над распространением коронавируса в стране. Позже он распорядился открыть мечети, но сохранил в силе часть санитарных предписаний. Всего, по официальным данным, инфекцией с начала пандемии в республике заразились более 13 тысяч человек.
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В мире , Эмомали Рахмонов , ИА Sputnik , Душанбе , Таджикистан
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