Псаки заступилась за собаку Байдена 

По ее словам, овчарки президента — Чемп и Мейджор — пока лишь привыкают к новому дому и окружению. Она пояснила, что сотрудник службы охраны застал Мейджора врасплох, и он «незначительно травмировал» человека. Охраннику госпитализация не понадобилась, ему оказал помощь штатный врач Белого дома.

«Мейджор и Чемп — любимые члены семьи Байдена и Белого дома», — заверила Псаки.