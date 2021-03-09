В США Лукашенко назвали «последним диктатором Европы» 

Белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой в США присудили премию «Женщины отваги». Глава американского правительства Энтони Блинкен напомнил, что в настоящее время политик находится в заключении в стране, которой руководит «последний диктатор Европы».
Полное выступление Блинкена на 15-й церемонии вручения награды Международной федерации женщин за отвагу опубликовано на сайте правительства США.
Он отметил, что Вашингтон продолжает требовать от властей разных государств освобождения политических заключенных, среди которых есть и «Женщины отваги». Предметно Блинкен остановился на личности белорусски Марии Колесниковой, которая, по его словам, вывела на протестные акции женщин против Лукашенко — «последнего диктатора Европы». Он подчеркнул, что активистка не смогла приехать на вручение премии, поскольку в настоящее время находится в тюрьме.
«Вы делаете наш мир более справедливым, стабильным, мирным и свободным», — обратился Блинкен к лауреатам премии.
Резюмируя, он подчеркнул, что США всегда находятся на стороне «Женщин отваги».
Ранее, как сообщал «Рамблер», политолог Илья Гращенков заявил, что в скором времени Александр Лукашенко перестанет быть президентом Белоруссии. По его мнению, глава республики может не успеть сделать реальные шаги по вопросу интеграции, которых от него ждет Россия. В таком случае, оставшись без поддержки Москвы Лукашенко будет вынужден сложить полномочия, уверен эксперт.