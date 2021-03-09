США обвинили Россию в дезинформации о вакцинах 

Некоторое время назад издание The Wall Street Journal сообщило, что российская разведка распространяет дезинформацию о разработанных на Западе вакцинах, чтобы подорвать уверенность в их безопасности.

Сегодня Прайс заявил, что американский Центр глобального взаимодействия выявил четыре российских сайта, управляемые разведкой России, которые распространяют дезинформацию о двух вакцинах, одобренных Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Рамблер

«Россия прибегает к своим старым уловкам и тем самым потенциально подвергает людей риску из-за распространения дезинформации о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают жизни каждый день», — добавил пресс-секретарь Госдепартамента.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», председательница Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе назвала перспективу экстренного одобрения применения российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Австрии русской рулеткой.

Сегодня в официальном твиттере «Спутника V» ее заявление было названо негативным, неуместным, подрывающим доверие к EMA и вызывающим серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в проверку препарата агентством.

Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к сообщениям в СМИ, критикующим иностранные вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков газете The Wall Street Journal.

Издание сообщило, что американские власти считают Москву ответственной за информационную кампанию в СМИ, которая подрывает доверие к вакцинам компании Pfizer и других западных производителей.

По словам Пескова, Вашингтон неверно считает развернувшиеся во всем мире обсуждения вакцин заговором России. «Это ерунда. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина

Западные медиа продолжают тиражировать антироссийские публикации для дискредитации достижений России в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России 2 марта.

«На этот раз в дезинформационной кампании отметились нидерландские СМИ — в частности, новостной портал «НОС» и газета «Алгемеен Дагблад», — отметили в министерстве, представив скриншоты публикаций и ссылки на них.

В представлении нидерландских журналистов Москва использует вакцину «Спутник V» для «самопиара» и расширения политического влияния в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Также в публикациях СМИ утверждается, что Москва противостоит продвижению на внешние рынки китайской вакцины «Коронавак». «Что это, если не попытка вбить клин между Россией и Китаем?» — задались вопросом в МИДе.