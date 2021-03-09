Киев заманивает туристов из Крыма и Донбасса 

Украинские власти разрабатывают «интересные маршруты» по стране, которые будут предлагать жителям Крыма и Донбасса, сообщает Life. В Киеве уверяют, что Украина ждёт «своих украинцев».

О новом туристическом проекте в эфире телеканала «Дом» рассказала глава Государственного агентства развития туризма в Украине Марьяна Олеськив. Она подчеркнула, что в первую очередь посетить «знаковые места» страны предложат туристам из Донбасса. Проект, который носит название Donbass travel, призван предоставить жителям ДНР и ЛНР «интересные маршруты» для путешествий «недалеко от дома».

«Будем приглашать и на запад, там все тоже ждут наших украинцев», — отметила Олеськив.

Глава госагентства добавила, что аналогичное предложение готовят для жителей Крыма, которым впоследствии предложат туры по Херсонской области.

Ранее, как сообщал «Рамблер», харьковчанин в эфире украинского телеканала «Наш» заявил, что пенсионеры в Крыму живут гораздо лучше, чем пенсионеры на Украине. По его словам, «коммуналка» на полуострове обходится дешевле, а выплаты и пособия от государства в несколько раз больше украинских аналогов. Мужчина призвал сограждан посмотреть, «что агрессор сделал в Крыму с украинцами». Он подчеркнул, что стоимость коммунальных услуг для крымчан в «десятки раз ниже». При этом жители полуострова получают от государства солидные выплаты, которые «в несколько раз выше» тех, что получают на Украине: в частности, материнский капитал и пенсии.