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Москва

Собаку Байдена увезли из Белого дома из-за агрессии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена на прошлой неделе вернулись из Белого дома в дом семьи Байдена в штате Делавэр, что связано с агрессивным поведением одного из животных.
Виной всему стал некий «инцидент с укусом»: овчарка по кличке Мейджор укусила сотрудника службы безопасности Белого дома. О состоянии пострадавшего неизвестно, однако инцидент был столь серьезным, что собак перевезли в Уилмингтон, где они и находятся по сей день, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
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Телеканал отмечает, что Мейджору три года, для него нередко беспокойное поведение. Старшей собаке по кличке Чемп уже примерно 13 лет, в связи с чем она не так активна. Обе овчарки переехали в Белый дом менее чем через неделю после инаугурации Байдена.
Телеканал обратился за комментарием в Белый дом, однако там на запрос пока не ответили.
Напомним, в конце ноября Байден поскользнулся, когда играл со своей собакой Мейджером, и вывихнул лодыжку.
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Комментарии 22
В мире , Видео , Джозеф Байден , Госдеп США , CNN , РИА Новости , Делавэр , США
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