Собаку Байдена увезли из Белого дома из-за агрессии 

Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена на прошлой неделе вернулись из Белого дома в дом семьи Байдена в штате Делавэр , что связано с агрессивным поведением одного из животных.

Виной всему стал некий «инцидент с укусом»: овчарка по кличке Мейджор укусила сотрудника службы безопасности Белого дома. О состоянии пострадавшего неизвестно, однако инцидент был столь серьезным, что собак перевезли в Уилмингтон, где они и находятся по сей день, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Телеканал отмечает, что Мейджору три года, для него нередко беспокойное поведение. Старшей собаке по кличке Чемп уже примерно 13 лет, в связи с чем она не так активна. Обе овчарки переехали в Белый дом менее чем через неделю после инаугурации Байдена.

Телеканал обратился за комментарием в Белый дом, однако там на запрос пока не ответили.