США обвинили Россию в дезинформации о вакцинах 

Некоторое время назад издание The Wall Street Journal сообщило, что российская разведка распространяет дезинформацию о разработанных на Западе вакцинах, чтобы подорвать уверенность в их безопасности.

Сегодня Прайс заявил, что американский Центр глобального взаимодействия выявил четыре российских сайта, управляемые разведкой России, которые распространяют дезинформацию о двух вакцинах, одобренных Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

«Россия прибегает к своим старым уловкам и тем самым потенциально подвергает людей риску из-за распространения дезинформации о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают жизни каждый день», — добавил пресс-секретарь Госдепартамента.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», председательница Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе назвала перспективу экстренного одобрения применения российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Австрии русской рулеткой.

Сегодня в официальном твиттере «Спутника V» ее заявление было названо негативным, неуместным, подрывающим доверие к EMA и вызывающим серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в проверку препарата агентством.