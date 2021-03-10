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ВОЗ: в мире за сутки выявлено 434 тысячи носителей SARS-CoV-2

ИА Regnumиещё 11
58 минут назад
В мире за последние сутки зафиксировано 433 992 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 117 332 262 человек. Такие данные приводит 10 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В мире за сутки выявили 434 тысячи новых случаев COVID-19
Фото: ReutersReuters
Сообщается также, что за сутки во всём мире скончались ещё по меньшей мере 7413 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 605 356.
Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 326 990 выявленных случаев инфицирования и 6573 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.
В мире,ВОЗ,
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