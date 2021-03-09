Армения приостановила мандат представительницы ЮНИСЕФ 

Нагдалян заявила, что «общие недостатки в методологии работы представителя ЮНИСЕФ в Армении Марин Кларк-Хаттинг, никоим образом не способствующие налаживанию сотрудничества, являлись весьма проблематичным для армянской стороны, поэтому правительство Армении приняло решение приостановить деятельность Кларк-Хаттинг в качестве представителя ЮНИСЕФ в Армении», передает ТАСС

Она добавила, что «постоянный координатор ООН и представители ЮНИСЕФ были проинформированы о решении».

До этого СМИ и Telegram-каналы, ссылаясь на свои источники, сообщили, что армянские власти якобы подозревают Кларк-Хаттинг в осуществлении шпионажа в пользу Азербайджана и Великобритании, добавив, что Ереван решил приостановить ее мандат, но дать этому дипломатическое объяснение.

Марин Кларк-Хаттинг была назначена на должность представителя ЮНИСЕФ в июле 2020 года.