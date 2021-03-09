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Армения приостановила мандат представительницы ЮНИСЕФ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Армения приостановила мандат представительницы ЮНИСЕФ
Фото: РИА Новости
В Ереване приостановили мандат представительницы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Марин Кларк-Хаттинг, указав, что ее методы работы «являются проблематичными для страны», заявила пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян.
Нагдалян заявила, что «общие недостатки в методологии работы представителя ЮНИСЕФ в Армении Марин Кларк-Хаттинг, никоим образом не способствующие налаживанию сотрудничества, являлись весьма проблематичным для армянской стороны, поэтому правительство Армении приняло решение приостановить деятельность Кларк-Хаттинг в качестве представителя ЮНИСЕФ в Армении», передает ТАСС.
Она добавила, что «постоянный координатор ООН и представители ЮНИСЕФ были проинформированы о решении».
До этого СМИ и Telegram-каналы, ссылаясь на свои источники, сообщили, что армянские власти якобы подозревают Кларк-Хаттинг в осуществлении шпионажа в пользу Азербайджана и Великобритании, добавив, что Ереван решил приостановить ее мандат, но дать этому дипломатическое объяснение.
Марин Кларк-Хаттинг была назначена на должность представителя ЮНИСЕФ в июле 2020 года.
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В мире , МИД , ООН , ЮНИСЕФ , ИТАР-ТАСС , Армения
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