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Создатели «Спутника V» потребовали извинений от Европы 

Артём Кульша 55 минут назад
Создатели «Спутника V» потребовали извинений от Европы
Фото: РИА Новости
Председательница Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе должна извиниться за свое заявление о вакцине «Спутник V». Об этом сказано в официальном твиттере препарата.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Виртумер-Хохе, будучи также представительницей Австрийского агентства по вопросам здоровья, назвала перспективу экстренного одобрения применения «Спутника V» в Австрии русской рулеткой.
Сегодня в официальном твиттере вакцины ее заявление о возможности прямого одобрения странами Европейского союза применения российской вакцины было названо негативным, неуместным, подрывающим доверие к EMA и вызывающим серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в проверку препарата агентством.
Там указали на то, что EMA не допускает подобных заявлений ни о какой другой вакцине, напомнили, что «Спутник V» одобрен 46 странами, и высказали мнение, что вакцины и EMA должны быть выше политики, а европейцы заслуживают непредвзятой проверки российского препарата.

«Мы требуем публичных извинений», — добавили там.

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