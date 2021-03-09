Создатели «Спутника V» потребовали извинений от Европы 

Председательница Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе должна извиниться за свое заявление о вакцине «Спутник V». Об этом сказано в официальном твиттере препарата.

We demand a public apology from EMA’s Christa Wirthumer-Hoche for her negative comments on EU states directly approving Sputnik V. Her comments raise serious questions about possible political interference in the ongoing EMA review. Sputnik V is approved by 46 nations. — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 8, 2021 Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Виртумер-Хохе, будучи также представительницей Австрийского агентства по вопросам здоровья, назвала перспективу экстренного одобрения применения «Спутника V» в Австрии русской рулеткой.

Сегодня в официальном твиттере вакцины ее заявление о возможности прямого одобрения странами Европейского союза применения российской вакцины было названо негативным, неуместным, подрывающим доверие к EMA и вызывающим серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в проверку препарата агентством.

Там указали на то, что EMA не допускает подобных заявлений ни о какой другой вакцине, напомнили, что «Спутник V» одобрен 46 странами, и высказали мнение, что вакцины и EMA должны быть выше политики, а европейцы заслуживают непредвзятой проверки российского препарата.