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Букингемский дворец готовит ответ на скандальное интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри. Маркл раскрыла подноготную короны, на что британской семье придется найти оправдания.

«Откровения Меган и Гарри вызвали в Британии настоящую бурю, которую уже сравнивают со знаменитыми интервью принцессы Дианы в 1995 году», — пишут в СМИ.

Звезда «Форс-мажоров» заявила, что на престоле сидят расисты. При въезде во дворец у нее отобрали паспорт и водительские права. Актриса рассказала, что не видела документы, пока они с принцем Гарри не оставили титулы.

Ей нельзя было обедать с друзьями и выходить в свет без разрешений. Сенсационные заявления всполошили мир. Издания Daily Mail и Guardian пишут, что пресса давит на Букингемский дворец. Скорее всего Елизавета II или ее представители в ближайшее время выступят с заявлением.

Тем временем граждане Великобритании уверены, что Меган Маркл и Гарри поступили неправильно. Согласно исследованию YouGov, половина британцев осуждают решение Сассекских дать интервью Уинфри.