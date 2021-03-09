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«Вызвали настоящую бурю»: Букингемский дворец готовит ответ Меган Маркл 

РИА «ФедералПресс» и ещё 17 1 час назад
Букингемский дворец готовит ответ на скандальное интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри. Маркл раскрыла подноготную короны, на что британской семье придется найти оправдания.

«Откровения Меган и Гарри вызвали в Британии настоящую бурю, которую уже сравнивают со знаменитыми интервью принцессы Дианы в 1995 году», — пишут в СМИ.

Звезда «Форс-мажоров» заявила, что на престоле сидят расисты. При въезде во дворец у нее отобрали паспорт и водительские права. Актриса рассказала, что не видела документы, пока они с принцем Гарри не оставили титулы.
Британцы осудили интервью принца Гарри и Меган Маркл
Ей нельзя было обедать с друзьями и выходить в свет без разрешений. Сенсационные заявления всполошили мир. Издания Daily Mail и Guardian пишут, что пресса давит на Букингемский дворец. Скорее всего Елизавета II или ее представители в ближайшее время выступят с заявлением.
Тем временем граждане Великобритании уверены, что Меган Маркл и Гарри поступили неправильно. Согласно исследованию YouGov, половина британцев осуждают решение Сассекских дать интервью Уинфри.
Молчать об инциденте в королевской семье не стала даже представитель МИД РФ Мария Захарова. «ФедералПресс» писал, что она думает про интервью. Политик назвала скандал «обрушением декораций».
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В мире , Видео , Самоубийство , Елизавета II , принц Гарри , Мария Захарова , МИД , The Guardian , ФедералПресс , США
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