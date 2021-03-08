55000 случаев коронавируса выявили в США за сутки

В Соединённых Штатах коронавирусную инфекцию за сутки выявили ещё у 55 909 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев инфицирования COVID-19 достигло 29 096 052.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом превысило 527 тыс.
Ранее президент США Джо Байден пообещал выделить $160 млрд на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также средства на разовые выплаты населению в рамках плана спасения Америки.