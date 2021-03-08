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Москва

В США за сутки выявлено более 55 тысяч случаев коронавируса 

RT на русском и ещё 7 8 марта 2021
55000 случаев коронавируса выявили в США за сутки
Фото: Reuters
В Соединённых Штатах коронавирусную инфекцию за сутки выявили ещё у 55 909 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев инфицирования COVID-19 достигло 29 096 052.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом превысило 527 тыс.
Ранее президент США Джо Байден пообещал выделить $160 млрд на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также средства на разовые выплаты населению в рамках плана спасения Америки.
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