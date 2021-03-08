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Биограф леди Ди назвал скандал в королевской семье её «местью из могилы» 

News.ru 42 минуты назад
Скандал в королевской семье назвали «местью леди Ди»
Фото: Reuters
Биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон прокомментировал интервью, которое дали принц Гарри и его супруга Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. По его мнению, леди Ди была бы довольна скандалом, который вызвали откровения её сына.

Думаю, ирония в том, что ей бы это понравилось. Это почти похоже на то, что Диана мстит из могилы, — сказал он в эфире шоу Good Morning Britain на телеканале ITV.

Мортон также сделал акцент на словах Маркл о травле по поводу цвета кожи её будущего ребёнка и сомнений относительно того, что именно Гарри является его отцом.

В некотором смысле Меган и Гарри по умолчанию обвиняют королеву в расизме, и я нахожу это утверждение довольно взрывоопасным, — отметил биограф покойной принцессы.

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Как писал NEWS.ru, в интервью жена принца Гарри рассказала, что после рождения ребёнка «при дворе» обсуждали, «насколько тёмным окажется» цвет его кожи. При этом экс-герцогиня Сассекская не уточнила, кто именно из членов королевской семьи инициировал подобные разговоры. Она также призналась, что стала подумывать о самоубийстве после замужества, когда была вынуждена выполнять королевские обязанности. Именно поэтому она и её супруг принц Гарри приняли решение отказаться от них.
Сам принц Гарри сообщил, что они с супругой сделали всё возможное, чтобы остаться частью королевской семьи. Также он заявил, что разочаровался в отце — принце Чарльзе, который «прошёл через что-то подобное и знает, что такое боль». Однако, он демонстративно перестал общаться с сыном, узнав о решении принца и его жены отказаться от статуса старших членов королевской семьи.
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В мире , принц Гарри , Чарльз Виндзор
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