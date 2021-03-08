Экс-командира ДНР обвинили в попытке переворота в Абхазии

Задержанный экс-помощник президента Абхазии Ахрик Авидзба и пятеро иностранцев, в том числе граждане Украины, планировали принять участие в попытке государственного переворота в республике, сообщили в службе госбезопасности (СГБ) Абхазии.
«Гражданин Авидзба А. Р. задержан и водворен в СИЗО СГБ Республики Абхазия, также задержаны пять иностранных граждан, преимущественно граждан Украины. По имеющейся в СГБ Республики Абхазия оперативной информации, задержанные граждане планировали принять участие в попытке государственного переворота», — приводит текст сообщения ТАСС.
Отмечается, что по месту жительства Авидзбы сотрудники СГБ и МВД республики обнаружили и изъяли ручные пулеметы, автоматы, пистолеты и боеприпасы к ним, ручные противотанковые гранатометы и средства специальной связи. По факту незаконного приобретения, хранения оружия возбуждено уголовное дело.
В службе отметили, что Авидзба был приглашен 4 марта в СГБ Абхазии для проведения с ним разъяснительной беседы о дальнейшем недопущении нахождения с ним вооруженной охраны, состоящей из иностранных граждан.
«Авидзба А. Р. отверг предложение правоохранительных структур», — отметили в СГБ.
Накануне суд Сухума постановил арестовать бывшего помощника президента Абхазии по международным делам Ахру Авидзбу. Авидзба был участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. Помощником по международным связям был назначен после избрания президентом Абхазии Аслана Бжании в 2020 году. В ноябре 2020 года Авидзба подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.