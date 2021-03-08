Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Эстонии допустили ужесточение ограничений из-за пандемии 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
В Эстонии допустили локдаун из-за пандемии
Фото: РИА Новости
Власти Эстонии не исключают введения режима локдауна из-за ухудшающейся ситуации с COVID-19 в стране. Об этом сообщила премьер-министр республики Кая Каллас.
По её словам, британский штамм коронавируса распространяется «более широко, чем предполагалось до сих пор».

«Он является более агрессивным и заразным штаммом, чем другие, что, вероятно, объясняет быстрый рост инфекции в Эстонии», — написала она на своей странице в Facebook.

В случае подтверждения данных Эстония на время введёт режим локдауна, заключила она.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта в Эстонии ужесточили карантинные меры из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Так, ученики средних и старших классов школ будут продолжать обучение в удаленном формате, а ученики младших классов — в очном, также будут продолжены очные индивидуальные консультации и занятия для учащихся с особыми потребностями.
Также в Эстонии введен запрет на организацию мероприятий в помещениях, включая публичные богослужения, киносеансы, театральные представления и концерты с 22:00 до 06:00 по местному времени
Видео дня. Взрыв газа обрушил жилой дом под Серпуховом
ИА Regnum: последние новости
Советник главы МВД Украины заявил о «сильном ударе» Зеленского по России Советник главы МВД Украины заявил о «сильном ударе» Зеленского по России Премьер-министр Сербии: прослушка Вучича — это попытка госпереворота Премьер-министр Сербии: прослушка Вучича — это попытка госпереворота Тихановская заявила о намерении встретиться с Байденом Тихановская заявила о намерении встретиться с Байденом
Комментарии 2
В мире , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
01:08
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
01:00
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
Происшествия
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
00:07
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
Происшествия
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
00:14
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
Происшествия
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
00:27
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
01:08
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
Происшествия
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
00:47
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
Происшествия
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
03:19
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
02:59
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
Общество
Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении
00:33
Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение