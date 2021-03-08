В Эстонии допустили локдаун из-за пандемии

Власти Эстонии не исключают введения режима локдауна из-за ухудшающейся ситуации с COVID-19 в стране. Об этом сообщила премьер-министр республики Кая Каллас.

По её словам, британский штамм коронавируса распространяется «более широко, чем предполагалось до сих пор».

«Он является более агрессивным и заразным штаммом, чем другие, что, вероятно, объясняет быстрый рост инфекции в Эстонии», — написала она на своей странице в Facebook.

В случае подтверждения данных Эстония на время введёт режим локдауна, заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта в Эстонии ужесточили карантинные меры из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.

Так, ученики средних и старших классов школ будут продолжать обучение в удаленном формате, а ученики младших классов — в очном, также будут продолжены очные индивидуальные консультации и занятия для учащихся с особыми потребностями.

Также в Эстонии введен запрет на организацию мероприятий в помещениях, включая публичные богослужения, киносеансы, театральные представления и концерты с 22:00 до 06:00 по местному времени