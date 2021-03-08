Тихановская собралась в США 

Тихановская сообщила, что ранее провела беседу с американским послом в Белоруссии. По ее словам, существует вероятность ее поездки в Вашингтон, однако пандемия коронавируса может ей помешать. Тихановская не озвучила возможные сроки такого визита, но рассказала, что рассчитывает встретиться с Байденом. Лидер оппозиции отметила, что «Вашингтон уже участвует в урегулировании кризиса [в Белоруссии] в некоторой степени».

Экс-кандидат в президенты также рассказала, что надеется вернуться в Белоруссию в ближайшие месяцы. По ее словам, оппозиция хочет добиться проведения новых выборов в сентябре или октябре.