Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Тихановская собралась в США 

Lenta.ru и ещё 3 8 минут назад
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская собралась посетить Соединенные Штаты, где рассчитывает встретиться с президентом Джо Байденом. Об этом лидер оппозиции заявила на пресс-конференции в Женеве, ее слова приводит ТАСС.
Тихановская сообщила, что ранее провела беседу с американским послом в Белоруссии. По ее словам, существует вероятность ее поездки в Вашингтон, однако пандемия коронавируса может ей помешать. Тихановская не озвучила возможные сроки такого визита, но рассказала, что рассчитывает встретиться с Байденом. Лидер оппозиции отметила, что «Вашингтон уже участвует в урегулировании кризиса [в Белоруссии] в некоторой степени».
Экс-кандидат в президенты также рассказала, что надеется вернуться в Белоруссию в ближайшие месяцы. По ее словам, оппозиция хочет добиться проведения новых выборов в сентябре или октябре.
Тихановская остановилась в Хельсинки в отеле President
В Белоруссии более полугода продолжаются протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко. Акции несогласных с итогами выборов жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.
Видео дня. Взрыв газа обрушил жилой дом под Серпуховом
Последние новости
Турция предупредила США о последствиях давления из-за С-400 Турция предупредила США о последствиях давления из-за С-400 США запланировали кибератаки на системы российских властей США запланировали кибератаки на системы российских властей В России выявили больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом В России выявили больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом
Комментарии 9
В мире , Видео , Светлана Тихановская , Джозеф Байден , Александр Лукашенко , МВД , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
01:08
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
01:00
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
Происшествия
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
00:07
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
Происшествия
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
00:14
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
Происшествия
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
00:27
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
01:08
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
Происшествия
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
00:47
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
Происшествия
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
03:19
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
02:59
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
Общество
Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении
00:33
Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение