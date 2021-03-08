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Израиль открыл въезд в страну иностранцам в исключительных случаях 

Павел Тиунов 16 минут назад
Израиль открыл въезд в страну иностранцам в исключительных случаях
Фото: Министерство туризма Израиля
Правительство Израиля разрешило въезд в страну для жителей других государств в исключительных случаях, сообщает РИА Новости. Ниже список требований, которые должны быть соблюдены.
Нововведения вступили в силу с 8 марта. В первую очередь перед отправкой в Израиль от иностранцев требуют сдать ПЦР-тест на заражение коронавирусом. Результаты исследования действительны в течение 72 часов. Далее в течение суток до вылета необходимо заполнить декларации для пассажиров и получить разрешение на въезд в страну. Власти подчеркивают, что в Израиль иностранцев будут пускать только в «исключительных случаях», каждый из которых будет рассматриваться индивидуально. Во въезде в страну после оформления всех необходимых документов может быть отказано.
По прибытии в Израиль всех иностранцев обяжут соблюдать изоляцию на протяжении двух недель. Исключение будет сделано только для тех пассажиров, кто пройдёт вакцинацию от коронавируса на территории страны.
Ранее, как сообщал «Рамблер», кипрские власти подписали с Израилем соглашение, согласно которому с 1 апреля привитые израильтяне смогут посещать остров без предварительных тестов на коронавирус. Туристы также смогут избежать нахождения на карантине, что сегодня является обязательным условием по прибытии в страну. Аналогичное взаимодействие кипрские власти надеются в будущем наладить с Россией, с Великобританией и рядом других стран.
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В мире , РИА Новости
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