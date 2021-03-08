Меган Маркл рассказала о расизме в королевской семье 

Представители британской королевской династии беспокоились, насколько темной будет кожа наследника принца Гарри, заявила в интервью телеканалу CBS герцогиня Сассекская Меган Маркл. По ее словам, находясь в венценосной семье, её не раз посещали мысли о суициде.
О том, что цвет кожи ребёнка являлся темой для обсуждения, Маркл рассказал принц Гарри. Герцогиня заявила, что ей известно имя инициатора бесед, но не назвала его, ссылаясь на то, что не хочет нанести сильный удар по репутации королевской семьи. Тем не менее, новость о том, что её сына Арчи не признали наследником на королевский престол, а также лишили права на личную охрану оказалась для неё шокирующей, призналась Маркл.
Герцогиня подчеркнула, что, находясь в монаршей семье, её не раз посещала «ясная» и «реальная» мысль о самоубийстве. По её словам, она старалась гнать от себя пугающие образы, но они раз за разом возникали в её голове. После отказа от королевских обязанностей, мысли о суициде прошли, отметила Маркл.
Как сообщал «Рамблер», принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от обязательств старших членов королевской семьи и, как следствие, от привилегий, положенных им по статусу. Пара переехала в США. Недавно стало известно, что супруги заявили королеве Елизавете II, что не вернутся. При этом родственники принца выразили разочарование по этому поводу, подчеркнув при этом, что Гарри и Меган не перестают быть «любимыми членами семьи».