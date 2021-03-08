Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Меган Маркл рассказала о расизме в королевской семье 

Павел Тиунов 15 минут назад
Меган Маркл рассказала о расизме в королевской семье
Фото: Reuters
Представители британской королевской династии беспокоились, насколько темной будет кожа наследника принца Гарри, заявила в интервью телеканалу CBS герцогиня Сассекская Меган Маркл. По ее словам, находясь в венценосной семье, её не раз посещали мысли о суициде.
О том, что цвет кожи ребёнка являлся темой для обсуждения, Маркл рассказал принц Гарри. Герцогиня заявила, что ей известно имя инициатора бесед, но не назвала его, ссылаясь на то, что не хочет нанести сильный удар по репутации королевской семьи. Тем не менее, новость о том, что её сына Арчи не признали наследником на королевский престол, а также лишили права на личную охрану оказалась для неё шокирующей, призналась Маркл.
Герцогиня подчеркнула, что, находясь в монаршей семье, её не раз посещала «ясная» и «реальная» мысль о самоубийстве. По её словам, она старалась гнать от себя пугающие образы, но они раз за разом возникали в её голове. После отказа от королевских обязанностей, мысли о суициде прошли, отметила Маркл.
Меган Маркл обвинила Букингемский дворец во лжи
Как сообщал «Рамблер», принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от обязательств старших членов королевской семьи и, как следствие, от привилегий, положенных им по статусу. Пара переехала в США. Недавно стало известно, что супруги заявили королеве Елизавете II, что не вернутся. При этом родственники принца выразили разочарование по этому поводу, подчеркнув при этом, что Гарри и Меган не перестают быть «любимыми членами семьи».
Видео дня. Путин поздравил женщин с 8 Марта
Комментарии 2
В мире , Елизавета II , принц Гарри , CBS
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
00:57
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
Общество Происшествия
Пушку российского Су-57 испытали на видео
00:08
Пушку российского Су-57 испытали на видео
Наука и техника
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
02:53
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
В мире
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
00:33
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
Новости Москвы Общество
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
01:20
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
Криминал Происшествия
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
01:06
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
Происшествия
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
00:43
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
Пожары Происшествия
Пожар на Оби сняли на видео
00:35
Пожар на Оби сняли на видео
Пожары Происшествия
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
00:31
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
Происшествия
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
00:22
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение