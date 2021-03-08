США готовят хакерские атаки на Россию

В течение трех недель США планируют совершить несколько кибератак по российским системам, которые связаны с властями. Об этом со ссылкой на источники сообщает New York Times.

Собеседники агенства отмечают, что это будут «скрытые контрудары». И о них станет известно как президенту РФ, так и российской разведке с военными и внешнему миру.

Кроме этого, Вашингтон рассчитывает ввести против Москвы экономические санкции в ответ на приписываемые России хакерские атаки.