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СМИ: США готовят хакерские атаки на Россию 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
США готовят хакерские атаки на Россию
Фото: ТАСС
В течение трех недель США планируют совершить несколько кибератак по российским системам, которые связаны с властями. Об этом со ссылкой на источники сообщает New York Times.
Собеседники агенства отмечают, что это будут «скрытые контрудары». И о них станет известно как президенту РФ, так и российской разведке с военными и внешнему миру.
Кроме этого, Вашингтон рассчитывает ввести против Москвы экономические санкции в ответ на приписываемые России хакерские атаки.
Кибератаки в США произошли в конце прошлого года. Москва свою причастность к случившемуся отрицает. Дмитрий Песков называл это слепой русофобией.
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