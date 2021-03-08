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Москва

СМИ: США готовятся провести кибератаки против России 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
США готовят кибератаки против России
Фото: globallookpress.com
В ближайшие три недели США планируют провести кибератаки на российские сети. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на чиновников.
Отмечается, что эти кибератаки станут ответом на атаку на программное обеспечение компании SolarWinds. Кроме того, вместе с кибератаками США введут экономические санкции.
Одновременно президент США Джозеф Байден издаст указ, призванный ускорить укрепление защиты американских сетей. Планируется, что последствия контратаки будут очевидны для президента России Владимира Путина, а также российских спецслужб и военных, но при этом они не будут видны "извне".
Ранее появилась информация, что Вашингтон готовит новые санкции против Москвы из-за взлома программного обеспечения SolarWind, за которым якобы стоит Россия. До этого Белый дом обвинил россиян в хакерской атаке с помощью софта компании SolarWinds на девять американских федеральных ведомств и более чем 100 предприятий частного сектора.
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Комментарии 23
В мире , Джозеф Байден , Владимир Путин , Москва , США
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