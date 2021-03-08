Нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись нападению

Дроны с бомбами на борту напали на нефтяной терминал в Саудовской Аравии . Как сообщили в Минэнерго страны, пострадал объект в порту Рас-Таннура. При этом нефтяной инфраструктуре урона нанесено не было.

Как пишет Bloomberg, никто не пострадал. В Эр-Рияде уверены, что виновниками нападения нужно считать повстанцев-хуситов, потому что ранее саудиты атаковали их объекты в Йемене

По данным агентства, удар по нефтяным объектам был нанесён с моря. Беспилотник атаковал резервуар для хранения нефти в экспортном терминале в Рас-Таннуре. При этом его считают самым защищенным нефтяным объектом в мире.

Также осколки от боеприпаса упали недалеко от жилого комплекса, где живут сотрудники национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

Bloomberg отмечает, что атака на ключевой нефтяной объекст Саудовской Аравии, тут же подняла цены на нефть марки Brent выше 70 долларов за баррель.

Позднее в Сети появились кадры перехвата и уничтожения беспилотника саудовскими военными.

Ранее NEWS.ru писал, что цена на нефть марки Brent, действительно, впервые с 8 января 2020 года поднялась выше 70 долларов за баррель. Об этом свидетельствовали данные торгов.