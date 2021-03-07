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Москва

Шарий предрёк падение Украины в «бездну» из-за конфликта в Донбассе 

News.ru 34 минуты назад
Шарий предрёк падение Украины в «бездну» из-за Донбасса
Фото: РИА Новости
Украина все больше напоминает Польшу перед Второй мировой войной. Об этом заявил журналист и медиаэксперт Анатолий Шарий на своём YouTube-канале.
Таким образом он прокомментировал действия Украины, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По его мнению, Киев, как и Варшава в 1939 году не может адекватно оценить ситуацию как в военной сфере, так и на международной арене. Тогда для Польши это закончилось это катастрофой. Он добавил, что не знает, что именно задумали люди, которые управляют украинским президентом Владимиром Зеленским.

Но точно знаю, что полномасштабной войны нам не надо, — заявил Шарий.

По его словам, Зеленский ради рейтинга готов положить сотни и тысячи украинских жизней. Готовность к приказам Зеленского о наступлении в Донбассе — это готовность к тому, что украинский лидер столкнёт страну в пропасть.

Мы на краю, столкнёт — не столкнёт, не знаю. Но то, что он в неадеквате — это совершенно очевидно, — резюмировал Шарий.

Как писал NEWS.ru, впервые СБУ возбудила уголовное дело в отношении Шария ещё в начале ноября 2020 года. Тогда причиной преследования стало размещённое им на своём канале в YouTube видео с картой Украины без Крыма. Кроме того, он нелестно отзывался о президенте страны Владимире Зеленском, называя его психически нездоровым человеком, «карликом недоразвитым», а саму Украину он охарактеризовал как «чёрную дыру».
СБУ объявила Шария в государственный розыск
Сейчас Шарий объявлен в государственный розыск по делу о госизмене.
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В мире , Анатолий Шарий , Владимир Зеленский , СБУ
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