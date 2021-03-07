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Еще одна европейская страна зарегистрировала вакцину «Спутник V» 

Майк Габриелян 1 час назад
Северная Македония зарегистрировала вакцину «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Еще одна европейская страна зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Это Северная Македония, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек» — заявили в фонде.

По количеству одобрений, полученных от государственных регуляторов «Спутник V» занимает второе место в мире. Среди стран, где она будет использоваться — Белоруссия, Аргентина, Сербия, Парагвай, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республике Гвинея, Тунисе, Армения, Мексика, Республика Сербская, Черногория, Ливан, Гана, Сирия, Египет, Молдавия, Словакии, Шри-Ланка и многие другие.

«Спрос на вакцину "Спутник V" растет в Европе и по всему миру, тысячи людей предпочитают российский препарат в качестве главного средства для защиты от коронавируса», — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, использование вакцины в Северной Македонии позволит спасти множество жизней в стране в период пандемии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Спутник V» показал эффективность выше 95%.
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В мире , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций
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