Северная Македония зарегистрировала вакцину «Спутник V»

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«Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек» — заявили в фонде.

По количеству одобрений, полученных от государственных регуляторов «Спутник V» занимает второе место в мире. Среди стран, где она будет использоваться — Белоруссия, Аргентина, Сербия, Парагвай, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республике Гвинея, Тунисе, Армения, Мексика, Республика Сербская, Черногория, Ливан, Гана, Сирия, Египет, Молдавия, Словакии, Шри-Ланка и многие другие.

«Спрос на вакцину "Спутник V" растет в Европе и по всему миру, тысячи людей предпочитают российский препарат в качестве главного средства для защиты от коронавируса», — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, использование вакцины в Северной Македонии позволит спасти множество жизней в стране в период пандемии.