Граждане Швейцарии поддержали запрет на паранджу

Швейцарии прошел референдум по вопросу о том, можно ли скрывать лицо в общественных местах. Жители поддержали законодательную инициативу, запрещающую это.

За запрет проголосовали 51,21% участников референдума, против — 48,79%. Запрет коснется как граждан страны, так и иностранцев, он распространяется на общественный транспорт, административные здания, рестораны, магазины, стадионы и другие доступные для публики места. При этом запрет не касается мест отправления религиозного культа и случаев, когда лицо закрыто по медицинским причинам, в целях безопасности и в силу климатических условий, передает ТАСС

Общественный комитет — инициатор референдума — подчеркнул, что «сокрытие лица в общественных местах противоречит либеральному духу совместного проживания». Кроме того, полиция получит возможность «решительнее бороться с правонарушителями в масках», включая участников акций протеста и спортивных болельщиков. Результат референдума в комитете сочли «сигналом» в пользу религиозной свободы.

Под запрет попали паранджа и никаб. Центральный исламский совет Швейцарии разочарован итогами голосования и призвал защитить мусульман от дискриминации. Против запрета выступила правозащитная организация Amnesty International . Правительство тоже выступало против и предлагало принять менее жесткий законопроект, который требовал бы от граждан открывать лицо только в том случае, если на этом настаивают представители власти.

Кроме того, на референдуме одобрили соглашение об экономическом партнерстве с Индонезией, но отклонили законопроект о цифровой идентификации личности в интернете.