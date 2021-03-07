ЕС может потерять миллиарды из-за низких темпов вакцинации

По подсчетам агентства, промедление в возобновлении работы бизнеса на один или два месяца может обернуться потерями для европейцев в размере от 65 до 100 миллиардов евро.
Инвесторов беспокоят "вялые" темпы вакцинации, обусловленные, по мнению главного стратега фонда Principal Global Investors Симы Шах, бюрократией, противоречивыми заявлениями властей, а также перебоями с поставками и сопротивлением в обществе, отмечает Bloomberg. Согласно данным треккера агентства, в ЕС сделано в среднем 8,96 прививки на 100 жителей, когда в Великобритании — 34, а в Израиле 95 на 100 человек.
Несмотря на то, что фондовые биржи Европы показывают неплохие результаты, европейские фонды фиксируют отток капитала уже третью неделю подряд. Проблемы с вакцинацией также грозят серьезными убытками в летний туристический сезон, отметил стратег Bank of America Атанасиос Вамвакидис.