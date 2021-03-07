В Мюнхене осквернили могилу Бандеры

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене. Он призвал местную полицию разобраться с этим инцидентом и наказать виновных.
И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили её неизвестным веществом. Призывает немецкую полицию найти и наказать виновных! — написал дипломат в своём Twitter-аккаунте.
Не забыл дипломат «приплести» к такому происшествию и якобы действия Москвы. Он считает, что демонизацией Степана Бандеры занимается «не только московская пропаганда, но и немецкие историки».
І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені 😡
Огидні покидьки облили її невідомою речовиною
Закликаєм 🇩🇪поліцію знайти і покарати винних ‼️
Який сором, що демонізацією С. Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики pic.twitter.com/kOFpIBUAIi— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 7, 2021
Ранее NEWS.ru писал, что в Ивано-Франковской области вандалы обезглавили памятник поэту Тарасу Шевченко. Мэр выразил надежду, что злоумышленников найдут. Инцидент произошёл в канун 207-летия со дня рождения поэта в селе Подпечеры. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предположил, что вандалы намеренно выбрали это время, чтобы осквернить постамент.