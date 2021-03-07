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В Сирии 18 человек погибли при взрыве мин 

РИА Новости 40 минут назад
18 человек погибли при взрыве мин в Сирии
Фото: РИА Новости
По меньшей мере 18 человек погибли, трое пострадали в результате взрыва двух мин, заложенных террористами на востоке сирийской провинции Хама, сообщает сирийское госагентство SANA.
По сообщению агентства, взрыв произошел в районе Вади аль-Азиб около города ас-Саламия.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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