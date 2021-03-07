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США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
Фото: РИА Новости
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой. Об этом говорится в статье американского издания Foreign Affairs.
По информации аналитиков, сейчас Китай и Россия наращивают военные силы в Африке, а США начали ее постепенно сокращать. В пример специалисты привели 2014 год, когда Россией было составлено и подписано примерно 19 соглашений со странами этого континента. США же опираются на собственных послов при контакте и взаимодействии с африканскими странами.

«Возросшая активность России и Китая уже превращает Африку в арену острого соперничества с США», — говорится в статье. Авторы добавили, что если все так и продолжится, то американской стороне также придется усиливать свои позиции и влияние на континенте.

США собираются противостоять транснациональным угрозам в Африке благодаря региональной стратегии, заключили аналитики.
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В мире , Политика , Китай , Москва , Пекин , США
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