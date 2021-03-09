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В США 12 штатов подали иск на Байдена из-за климатического указа 

ТАСС и ещё 3 13 минут назад
В США на Байдена подали иск из-за климатического указа
Фото: EPA
Власти Миссури и еще 11 штатов США подали иск в отношении президента страны Джо Байдена и его администрации за подписание указа о защите здоровья населения и окружающей среды. Как в понедельник сообщил телеканал Fox News, истцы полагают, что расширение полномочий федеральных регуляторов может нанести серьезный экономический ущерб.
По его сведениям, к иску, который выдвинул генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт, присоединились его коллеги из Арканзаса, Аризоны, Индианы, Канзаса, Монтаны, Небраски, Огайо, Оклахомы, Южной Каролины, Теннеси и Юты. В ходатайстве указывается, что, согласно тексту указа, федеральные власти могут утверждать цифры общественных издержек парниковых газов, которые затем станут основанием для федеральных регуляторов изменять и вводить новые положения, что приведет к дополнительному финансовому бремени рядовых жителей страны. По мнению истцов, указ нарушает принцип разделения властей.
Согласно приведенным в ходатайстве промежуточным подсчетам рабочей группы Байдена, общая сумма таких общественных издержек составляет $9,5 трлн, "На деле эта огромная цифра будет использоваться для оправдания огромного расширения власти федеральных регуляторов, которые будут вмешиваться в каждый аспект жизни американцев — от их машин до холодильников и домов, продуктов и счетов за электричество", — приводит телеканал выдержку из иска.
Байден подписал в первый день пребывания в должности указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату, которое предусматривает радикальное снижение парниковых газов. В 2018 году бывший на тот момент хозяином Белого дома Дональд Трамп решил выйти из соглашения, которое, по его мнению, тормозит развитие американской экономики.
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В мире , Эрик Шмитт , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Fox News , США
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