В США на Байдена подали иск из-за климатического указа

Власти Миссури и еще 11 штатов США подали иск в отношении президента страны Джо Байдена и его администрации за подписание указа о защите здоровья населения и окружающей среды. Как в понедельник сообщил телеканал Fox News , истцы полагают, что расширение полномочий федеральных регуляторов может нанести серьезный экономический ущерб.

По его сведениям, к иску, который выдвинул генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт , присоединились его коллеги из Арканзаса, Аризоны, Индианы, Канзаса, Монтаны, Небраски, Огайо, Оклахомы, Южной Каролины, Теннеси и Юты. В ходатайстве указывается, что, согласно тексту указа, федеральные власти могут утверждать цифры общественных издержек парниковых газов, которые затем станут основанием для федеральных регуляторов изменять и вводить новые положения, что приведет к дополнительному финансовому бремени рядовых жителей страны. По мнению истцов, указ нарушает принцип разделения властей.

Согласно приведенным в ходатайстве промежуточным подсчетам рабочей группы Байдена, общая сумма таких общественных издержек составляет $9,5 трлн, "На деле эта огромная цифра будет использоваться для оправдания огромного расширения власти федеральных регуляторов, которые будут вмешиваться в каждый аспект жизни американцев — от их машин до холодильников и домов, продуктов и счетов за электричество", — приводит телеканал выдержку из иска.