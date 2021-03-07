Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Байден подписал указ по упрощению голосования с помощью почты 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 46 минут назад
Байден подписал указ по упрощению голосования с помощью почты
Фото: РИА Новости
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал указ об облегчении доступа к голосованию в стране, сообщила пресс-служба Белого дома.
Федеральные ведомства, согласно указу, должны расширить доступ к регистрации избирателей и информации о выборах, им необходимо представить свои планы по этой тематике в течение 200 дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Белого дома.
В указе рекомендуется привести в соответствие к таким требованиям сайты и аккаунты в соцсетях, а также перевести на регулярную основу рассылки по почте бланков заявок о регистрации избирателей и бюллетеней для голосования по почте.
Заявления Трампа о выборах и беспорядки обошлись США в $519 млн
Кроме того, Байден поручил проанализировать существующий сайт vote.gov и представить рекомендации для повышения доступа к голосованию федеральным служащим и людям с ограниченными возможностями.
Бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов на президентских выборах. Он также говорил о серьезном нарушении Конституции США во время выборов. Адвокат президента США Рудольф Джулиани выражал уверенность, что нарушения в ходе выборов являлись частью централизованного плана.
Видео дня. Жертва скопинского маньяка про его освобождение и новый фонд помощи
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Западную Украину назвали эпицентром COVID-19 из-за «чумных бараков» Западную Украину назвали эпицентром COVID-19 из-за «чумных бараков» Споры по поводу «Спутника-V» поставили под угрозу жизни граждан Словакии Споры по поводу «Спутника-V» поставили под угрозу жизни граждан Словакии Украинцев призвали готовиться к голоду Украинцев призвали готовиться к голоду
Комментарии 5
В мире , Рудольф Джулиани , Дональд Трамп , Джозеф Байден , Администрация США , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
00:57
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
Общество Происшествия
Пушку российского Су-57 испытали на видео
00:08
Пушку российского Су-57 испытали на видео
Наука и техника
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
02:53
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
В мире
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
00:33
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
Новости Москвы Общество
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
01:20
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
Криминал Происшествия
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
01:06
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
Происшествия
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
00:43
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
Пожары Происшествия
Пожар на Оби сняли на видео
00:35
Пожар на Оби сняли на видео
Пожары Происшествия
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
00:31
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
Происшествия
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
00:22
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение