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Делегация британских военных посетила Донбасс 

Газета.Ru и ещё 3 52 минуты назад
Делегация британских военных посетила Донбасс
Фото: Евгений Малолетка/AP
Делегация Вооруженных сил Великобритании посетила район проведения силовой операции в Донбассе, сообщается на странице штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook.

«В ходе визита представители иностранной делегации ознакомились с ситуацией с безопасностью на востоке Украины, а также оценили эффективность подготовки личного состава ВСУ», — указано в сообщении.

Кроме того, британские военные посетили Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества в Краматорске и ознакомились с порядком работы на контрольном пункте въезда — выезда (КПВВ) «Майорское».
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