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Глава ВОЗ высоко оценил вложения России в науку 

Прайм и ещё 12 55 минут назад
Глава ВОЗ высоко оценил вложения России в науку
Фото: РИА Новости
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус положительно отозвался о вложениях России в науку.

"Я провел конструктивный разговор с Михаилом Мурашко, министром здравоохранения России, по вопросу реагирования на пандемию коронавируса по всему миру и в России, а также о "Спутнике V" и процессе включения в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Я ценю инвестиции России в науку", — написал глава ВОЗ в Twitter.

Глава ВОЗ также отметил, что обсудил с министром Мурашко роль системы первичной медицинской помощи, продвижение здорового образа жизни и борьбу с неинфекционными заболеваниями. "ВОЗ очень ценит ведущую роль России и её финансовую поддержку в этой сфере", — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения РФ в ходе видеозвонка обсудил с гендиректором ВОЗ рассмотрение заявки на включение вакцины от коронавируса "Спутник V" в список средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.
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В мире , Михаил Мурашко , ВОЗ
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