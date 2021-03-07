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Москва

Французский политик призвал использовать «Спутник V» 

Газета.Ru 30 минут назад
Франции следует отказаться от политизированного подхода к вакцинам от коронавируса нового типа и начать применение российского препарата «Спутник V», уверен лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Мелашнон. Его слова приводит ТАСС.
Политик счел позицию властей Франции по «Спутнику V» «глупой», так как находившиеся в России французские эксперты подтвердили эффективность препарата.

«Я считаю, что в данном случае национальное происхождение вакцины не имеет ни малейшего значения Необходимо отказаться от идеологизированного подхода к проблемам здравоохранения. Если где-то существует качественная вакцина, ее следует импортировать во Францию», — подчеркнул Мелашнон.

Он также призывал власти страны использовать кубинскую вакцину от COVID-19 «Соберана 02».
В Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом
Ранее представитель французского правительства заверил, что Франция заинтересована в доступе к эффективным вакцинам от коронавируса из России и других стран.
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В мире , Видео , ИТАР-ТАСС , Франция
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