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Вертолет с российскими военными специалистами разбился в ЦАР 

Lenta.ru 1 час назад
Вертолет с российскими военными специалистами разбился в ЦАР
Фото: Twitter
Вертолет с российскими военными специалистами разбился в Центральноафриканской республике (ЦАР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на источники.
Официально информация о крушении вертолета не подтверждается. По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал.
Бойцов ЧВК Вагнера убили в ЦАР
Как сообщается, на борту находились два человека, вертолет упал в болото и сгорел.
В феврале сообщалось, что повстанцы в ЦАР заявили об убийстве бойцов ЧВК Вагнера. По данным антиправительственной «Коалиции патриотов за перемены», один россиянин был взят в заложники, еще несколько убиты. В России эти сведения опровергли.
Россия в декабре 2020 года по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они займутся обучением военнослужащих национальной армии республики. В то же время появлялась информация о том, что армии ЦАР начали помогать российские наемники — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями Вооруженных сил ЦАР (FACA).
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В мире , Происшествия , Банги , Руанда , ЦАР
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