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В США выявили 58,4 тысячи новых случаев COVID-19 

РИА Новости 18 минут назад
58,4 тысячи случаев COVID-19 выявили в США за сутки
Фото: РИА Новости
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 58,4 тысячи, скончались более 1,4 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах медики зарегистрировали 58 411 новых случаев заражения и 1 485 летальных исходов.
В США объявили траур по жертвам коронавируса
Общее число заболевших COVID-19 в США за все время достигло 28 953 171, скончались 524 362 пациента с выявленным коронавирусом.
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