58,4 тысячи случаев COVID-19 выявили в США за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 58,4 тысячи, скончались более 1,4 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах медики зарегистрировали 58 411 новых случаев заражения и 1 485 летальных исходов.

Общее число заболевших COVID-19 в США за все время достигло 28 953 171, скончались 524 362 пациента с выявленным коронавирусом.