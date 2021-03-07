«Оценить, как она есть»: Белому дому предложили подход к России 

Американский эксперт призвал Соединенные Штаты изменить стратегию в отношении России . По его мнению, в Вашингтоне должны понять интересы Москвы и ее поступки. При этом ранее в Белом доме сообщили, что «перезагрузка» отношений с РФ не соответствует интересам Соединенных Штатов.

Стратегия администрации американского президента Джозефа Байдена должна начинаться с глубокого понимания интересов России, ее мощи и поступков, а "не исходя из того, что в их основе лежит слабость, структурный упадок, уязвимость или какие-то другие недостатки". К этому призвал в статье для издания The Hill глава Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински, предложив изменить подход Вашингтона к оценке Москвы.

По мнению Хумински, именно предложенная им стратегия способствует выработке Соединенными Штатами более умной и дальновидной политики в отношении России.

При этом, как он отметил, понимание не означает признание.

"Скорее, это умение оценивать Россию такой, какая она есть, а не такой, какой ее хочет видеть Вашингтон", — уточнил политолог.

Как полагает Хумински, существует разница между тем, как Россию описывают, и тем, какая она в действительности. Он подчеркнул, что ее тактика и поступки объясняются анализом возможностей, интересов и уже имеющимися ресурсами. Автор статьи обратил внимание, что именно так, по его мнению, поступают разумные и грамотные страны. Если РФ оценивать по меркам США, то, как подчеркивается в публикации, можно получить "зеркальное отображение".

Кроме того, политолог призвал не игнорировать стратегические интересы Москвы, так как в противном случае она будет постоянно обводить американцев вокруг пальца.

Хумински указал на необходимость отказа от использования лексикона "гибридной войны" и других "модных дежурных словечек", которые сегодня используются при описании российских поступков во внешней политике и безопасности. Эксперт назвал полезными дебаты, но отметил, что их участники зацикливаются на действиях российской стороны и вместе с тем не думают о причинах такого поведения.

По его словам, внимания и переосмысления возможностей России заслуживают успехи применения ею своей силы. Джошуа Хумински обратил внимание, что все последние действия РФ принесли результаты, а сама страна не показывает признаков слабости.

Автор материала также отметил тот факт, что Россия чувствует себя уверенно и добивается своих целей в сфере безопасности, что свидетельствует об ее устойчивости. Даже после распада СССР у Москвы остались интересы, констатировал он, напомнив, что история России не ограничивается только советским периодом. Хумински также призвал помнить о географических противоречиях и дилеммах безопасности, с которыми она сталкивается.

Эксперт предложил Вашингтону понять Россию такой, как она есть, и упорядочить свое представление о ней.

В своей публикации Хумински привел высказывание сенатора Митта Ромни о том, что Россия — не заправка, которая маскируется под страну и огрызается в момент упадка. Он также упомянул и цитату, приписываемую Клеменсу Меттерниху и Уинстону Черчиллю : "Россия никогда не бывает такой сильной, какой она выглядит; Россия никогда не бывает такой слабой, какой она кажется".

Ранее в США заявили о достижении в отношениях с Россией низшей точки со времен холодной войны. Как подчеркнул кандидат на пост замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол, интересы Москвы и Вашингтона могут пересекаться в ряде основных сфер. К таковым он отнес обеспечение стратегической стабильности, а также сведение к минимуму риска "непреднамеренной эскалации во всех сферах".

Кол отметил, что если Россия не изменит своего поведения согласно взглядам Вашингтона, "эти отношения будут продолжать ухудшаться". Возвращение Москвы к "приемлемому поведению на международной арене" он назвал необходимым условием, чтобы добиться устойчивой нормализации отношений между двумя государствами.

В начале месяца в администрации президента США Джо Байдена на специальном телефонном брифинге для журналистов заявили, что Вашингтон не собирается добиваться "перезагрузки" отношений с Москвой.

"Наша цель — иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни "перезагрузки" отношений с Россией, ни их эскалации", — подчеркнули в Белом доме.