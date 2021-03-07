Киев решил оштрафовать китайскую компанию из-за вакцины

Киев собирается оштрафовать китайскую компанию "Лекхим" из-за задержки поставок первой партии вакцины от коронавируса в Украину . Об этом агентству Reuters сообщил замминистра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.

Отмечается, что "Лекхим" занимается поставками китайской вакцины от COVID-19 компании Sinovac. В рамках договора первая партия препарата должна была поступить в Украину до 6 марта.

"Они не соблюдают заявленные сроки. Будут штрафы, которые указаны в контракте", — подчеркнул Иващенко.

Вместе с тем замминистра не уточнил, в какой форме буду наложены санкции против китайской фирмы, однако, согласно данным Reuters, фирму могут оштрафовать на 0,1% от стоимости за каждый день просрочки.

В самой компании информацию комментировать не стали.