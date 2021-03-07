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Киев намерен оштрафовать китайскую фармкомпанию из-за вакцины 

РИА Новости 6 минут назад
Киев решил оштрафовать китайскую компанию из-за вакцины
Фото: Reuters
Киев собирается оштрафовать китайскую компанию "Лекхим" из-за задержки поставок первой партии вакцины от коронавируса в Украину. Об этом агентству Reuters сообщил замминистра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.
Отмечается, что "Лекхим" занимается поставками китайской вакцины от COVID-19 компании Sinovac. В рамках договора первая партия препарата должна была поступить в Украину до 6 марта.

"Они не соблюдают заявленные сроки. Будут штрафы, которые указаны в контракте", — подчеркнул Иващенко.

Вместе с тем замминистра не уточнил, в какой форме буду наложены санкции против китайской фирмы, однако, согласно данным Reuters, фирму могут оштрафовать на 0,1% от стоимости за каждый день просрочки.
В самой компании информацию комментировать не стали.
Ранее Верховная рада Украины проголосовала за закон, который предусматривает возможность регистрировать вакцины для использования при условии, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза. В этом же документе указывается, что лекарственное средство не должно быть разработано в России.
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В мире , ЕС , Верховная Рада , Reuters
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