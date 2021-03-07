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Москва

В США из-за «Северного потока-2» не могут назначить главу ЦРУ 

РИА Новости Крым 33 минуты назад
Сенатор от Республиканской партии США Тед Круз заблокировал утверждение Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления. Политик требует от президента расширить санкции по "Северному потоку-2", пишет "Коммерсант".

"Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщит и наложит санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина", — заявил Круз.

Республиканцы решили усилить давление после возобновления строительства газопровода "Северный поток-2": к президенту США Джо Байдену обратилась группа из 40 сенаторов-республиканцев, требуя немедленно ввести санкции в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода и еще не попавших под ограничения.
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Тед Круз , Уильям Бернс , ЕС , Республиканская партия США , ЦРУ
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