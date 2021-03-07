"Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщит и наложит санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина", — заявил Круз.

Республиканцы решили усилить давление после возобновления строительства газопровода "Северный поток-2": к президенту США Джо Байдену обратилась группа из 40 сенаторов-республиканцев, требуя немедленно ввести санкции в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода и еще не попавших под ограничения.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.