Третья женщина пожаловалась на поведение губернатора Нью-Йорка

35-летняя Ана Лисс рассказала изданию, что в период ее работы в администрации штата с 2013 по 2015 год губернатор допускал в ее адрес фамильярные высказывания, интересовался ее личной жизнью, а один раз обнял ее за талию во время фотографирования на приеме. Издание приводит подтверждающую этот факт фотографию, которая, по словам женщины, в данный момент хранится в ее кабинете. По ее словам, Куомо выстраивал с ней отношения в первую очередь как с женщиной, а не как с профессионалом.

"Это попросту неприемлемо в любых обстоятельствах, — сказала Лисс, отметив, что не выражала ранее своего недовольства поведением губернатора. — Я лишь хотела, чтобы он всерьез воспринимал меня".

По словам женщины, под конец работы в администрации Куомо она испытывала проблемы с алкоголем и вынуждена была обратиться за помощью психолога.

Ранее две бывшие подчиненные Куомо — Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан — утверждали, что подверглись сексуальным домогательствам с его стороны. Третья женщина, не являвшаяся его подчиненной, — Анна Рух — обвинила губернатора в неподобающем поведении. Сам губернатор в среду принес извинения в свете обвинений, подчеркнув, что понимает, что "вел себя таким образом, что другим людям было некомфортно". При этом он заявил, что не планирует уходить в отставку.

Это уже не первый громкий скандал за последние месяцы, в котором замешан губернатор. Ранее федеральные власти США и прокуратура нью-йоркского района Бруклин начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа умерших от последствий заражения новым коронавирусом в домах престарелых штата весной и летом прошлого года.