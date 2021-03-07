МВД Сербии заявило о незаконной прослушке Вучича 

Все новости на карте

По словам Вулина, МВД получило неопровержимые доказательства фактов 1572 случаев незаконной прослушки. Помимо самого президента прослушивались его брат Андрей, отец Анджелко и сын Данило.

На данный момент МВД уже завершило следствие. Некоторые сотрудники министерства, опрошенные с помощью полиграфа, не прошли проверку по вопросам, связанным с прослушкой.