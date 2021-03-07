Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

МВД Сербии заявило о незаконной прослушке Вучича 

Lenta.ru 20 минут назад
МВД Сербии заявило о незаконной прослушке Вучича
Фото: РИА Новости
Глава Министерства внутренних дел Сербии Александр Вулин заявило, что президент страны Александр Вучич и члены его семьи более 1,5 тысяч раз прослушивались незаконно. Об этом сообщает издание «Политика».
По словам Вулина, МВД получило неопровержимые доказательства фактов 1572 случаев незаконной прослушки. Помимо самого президента прослушивались его брат Андрей, отец Анджелко и сын Данило.
На данный момент МВД уже завершило следствие. Некоторые сотрудники министерства, опрошенные с помощью полиграфа, не прошли проверку по вопросам, связанным с прослушкой.
Видео дня. Андрей Малахов сдал продажных звёзд, раскрыл их гонорары и рассказал, как они попадают в рабство
Последние новости
Оценены масштабы аварии со взрывом на Оби Оценены масштабы аварии со взрывом на Оби Тутберидзе назвала условие возвращения Косторной Тутберидзе назвала условие возвращения Косторной Песков ответил на сообщения о новом повышении пенсионного возраста Песков ответил на сообщения о новом повышении пенсионного возраста
В мире , Александр Вулин , Александр Вучич , МВД , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тренировку самой сексуальной атлетки с футболистом сняли на видео
06:05
Тренировку самой сексуальной атлетки с футболистом сняли на видео
В мире Общество
Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео
01:11
Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео
В мире Общество
Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в ТЦ
01:45
Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в ТЦ
Происшествия
Опубликовано видео столкновения Lamborghini и Jaguar в Сестрорецке
00:13
Опубликовано видео столкновения Lamborghini и Jaguar в Сестрорецке
Происшествия
Опубликовано видео последствий лавины возле школы на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий лавины возле школы на Камчатке
Происшествия
Последствия схода цистерн с нефтью под Хабаровском попали на видео
00:26
Последствия схода цистерн с нефтью под Хабаровском попали на видео
Происшествия
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и попал на видео
00:11
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и попал на видео
Происшествия
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
00:45
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
Общество
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
00:24
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
В мире Происшествия
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
00:41
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение