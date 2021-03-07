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Москва

Эксперты оценили шансы Украины на членство в НАТО 

News.ru 53 минуты назад
Эксперты оценили шансы Украины на членство в НАТО
Фото: globallookpress.com
Украина в обозримом будущем не получит ни членства в НАТО, ни даже плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
По словам Суслова, Киев ежегодно рассчитывает на подвижки в деле присоединения к Североатлантическому альянсу, однако даже недружелюбно настроенные в отношении Москвы западные эксперты полагают, что ПДЧ скорее предоставят Грузии, чем Украине. В ином случае это послужит обострению напряжённости и станет фактором угрозы для самой Украины.
С Дмитрием Сусловым согласен и доцент РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин. Он отмечает, что Киев не сможет стать стратегическим партнёром Вашингтона в силу «разности потенциалов». При этом Штаты будут выстраивать внешнюю политику так, чтобы «привязать» к себе украинскую администрацию, считает эксперт.
В свою очередь, глава Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва не сомневается, что Украина в ближайшее время всё чаще станет проявляться в риторике руководства НАТО. Киев является одним из триггеров объединения Европы и США вокруг единого врага, а новый американский президент Джо Байден намерен использовать любые возможности для выстраивания политики всего альянса. Однако непосредственно в НАТО Украину не примут «чисто технически», учитывая ситуацию с Крымом.
5 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что процесс вступления страны в НАТО будет максимально ускорен.
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Комментарии
В мире , Украина , Дмитрий Суслов , Джозеф Байден , Виктория Журавлева , Андрей Ермак , Александр Гущин , ВШЭ , ИМЭМО РАН , НАТО , газета "Известия" , Грузия , Киев , Москва
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