Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Власти Нидерландов обвинили в сокрытии документов по делу о крушении MH17 

News.ru 56 минут назад
Власти Нидерландов обвинили в сокрытии документов по делу о крушении MH17
Фото: РИА Новости
Власти Нидерландов сознательно не предоставили ряд важных документальных свидетельств по делу сбитого на востоке Украины пассажирского авиалайнера MH17. Такое предположение сделали сотрудники нидерландского агентства RTL Nieuws.
Журналисты направили в Минюст Нидерландов запрос о содержании переписки спецслужб по теме сбитого самолёта, но получили отказ. После этого они подали иск в суд, который обязал министра юстиции в течение шести недель объяснить причины, по которым министерство не раскрывает запрошенную информацию. По истечении этого срока будет проведено заседание, в ходе которого судья решит, обнародовать эти документы (если их предоставят) или нет.
Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.
Как сообщал NEWS.ru, Окружной суд Гааги (Нидерландов) не счёл необходимым допустить экспертов российского концерна «Алмаз-Антей» к обломкам авиалайнера MH17 до их допросов по делу.
Британские эксперты заинтересовались ролью Украины в деле MH17
Видео дня. Андрей Малахов сдал продажных звёзд, раскрыл их гонорары и рассказал, как они попадают в рабство
News.ru: последние новости
Премьер Словакии: отказ от «Спутника V» невозможен Премьер Словакии: отказ от «Спутника V» невозможен В Госдуме ответили на угрозы Кравчука России из-за Донбасса В Госдуме ответили на угрозы Кравчука России из-за Донбасса National Interest: РФ и Китай сблизились из-за предательства Запада National Interest: РФ и Китай сблизились из-за предательства Запада
Комментарии 291
В мире , Boeing , Алмаз-Антей , Минюст РФ , RTL Group , Амстердам , Куала-Лумпур , Малайзия , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тренировку самой сексуальной атлетки с футболистом сняли на видео
06:05
Тренировку самой сексуальной атлетки с футболистом сняли на видео
В мире Общество
Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео
01:11
Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео
В мире Общество
Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в ТЦ
01:45
Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в ТЦ
Происшествия
Опубликовано видео столкновения Lamborghini и Jaguar в Сестрорецке
00:13
Опубликовано видео столкновения Lamborghini и Jaguar в Сестрорецке
Происшествия
Опубликовано видео последствий лавины возле школы на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий лавины возле школы на Камчатке
Происшествия
Последствия схода цистерн с нефтью под Хабаровском попали на видео
00:26
Последствия схода цистерн с нефтью под Хабаровском попали на видео
Происшествия
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и попал на видео
00:11
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и попал на видео
Происшествия
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
00:45
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
Общество
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
00:24
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
В мире Происшествия
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
00:41
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение