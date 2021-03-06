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В пригороде Лиона вновь произошли беспорядки 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В пригороде Лиона вновь произошли беспорядки
Фото: Reuters
Неизвестные устроили погромы и столкновения с полицией в коммуне Брон — ближайшем пригороде Лиона (центральная часть Франции). Они стали продолжением беспорядков, вспыхнувших 4 марта в Лионе и его пригородах из-за ДТП с участием подростка на скутере. Об этом сообщила в субботу вечером газета "Прогрэ".
Первые сообщения о поджогах поступили пожарным примерно в 18:20 (20:20 мск). По сведениям издания, было сожжено несколько машин, также хулиганы поджигали стоящие у перекрестков мусорные баки, что затрудняло проезд по улицам. Местные жители публиковали в соцсетях видео, на которых видны большие костры посреди улицы, а также взрываются фейерверки. Еще на одном видео около десяти молодых людей в черных капюшонах разбивают полицейский автомобиль.
Позже министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в результате спецоперации в Броне пять человек были задержаны.

"Всего [было проведено] 21 задержание в агломерации Лиона за последние часы. Насильственные действия неприемлемы", — написал он в своем "Твиттере".

Беспорядки в Лионе и его пригородах начались в четверг вечером после ДТП, в котором тяжело пострадал 13-летний молодой человек, ехавший на угнанном скутере без шлема. В тяжелом состоянии и с травмой черепа он был госпитализирован. Среди местных жителей быстро распространилась версия, согласно которой ДТП произошло в результате того, что управлявшего скутером подростка преследовала и сбила машина полиции. Правоохранительные органы отрицают свою причастность к инциденту и заявляют, что они лишь наводили порядок в квартале, где несколько человек устроили на улицах гонки.
Шесть автомобилей и два мотоцикла были сожжены в четверг хулиганами в ходе столкновений с полицией, которые произошли в квартале Дюшер в Лионе. В пятницу вечером в городе Рийе-ла-Пап близ Лиона более 30 человек в капюшонах вышли на одну из улиц города и сожгли два автобуса, а также 13 легковых автомобилей. На фоне всплеска насилия в Лионе Дарманен объявил о направлении в город 200 жандармов и полицейских в качестве подкрепления.
В Лионе в ходе столкновений сожгли шесть автомобилей
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В мире , МВД , Франция
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