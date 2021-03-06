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В Цюрихе на незаконной акции феминисток женщина укусила полицейского 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
В Цюрихе на незаконной акции феминисток женщина укусила полицейского
Фото: Reuters
В Цюрихе полиция распылила слезоточивый газ на незаконной акции феминисток, приуроченной к Международному женскому дню. Об этом пишет РИА "Новости".
Отмечается, что об акции было известно заранее, поэтому полиция предупреждала митингующих о запрете массовых мероприятий из-за коронавируса.

"Пришлось снова использовать слезоточивый газ. В ходе этой полицейской операции участница демонстрации укусила сотрудника полиции", — сказали в полиции города.

Правоохранители задержали женщину, толпа попыталась ее отбить. Тогда полиция повторно распылила газ и задержала еще одну протестующую. Ранее полицейский Стокгольма был ранен при разгоне митинга против коронавирусных ограничений.
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