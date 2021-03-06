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В Ереване полиция взяла под охрану резиденцию президента 

Газета.Ru 1 час назад
В Ереване полиция взяла под охрану резиденцию президента
Фото: РИА Новости
Полиция Еревана взяла под усиленную охрану резиденцию президента. Об этом сообщает РИА «Новости».
В 500 метрах от резиденции проходит митинг оппозиции, в котором участвуют несколько тысяч человек. Митингующие требуют от президента Армена Саркисяна не подписывать указ премьера Никола Пашиняна об увольнении главы Генштаба.
В Ереване возобновились акции протеста
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении.
В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.
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В мире , Армен Саркисян , Генштаб
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