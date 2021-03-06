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Москва

Байден решил пересмотреть свои полномочия по нанесению ударов за границей 

РИА Новости 47 минут назад
Президент США Джо Байден согласился обновить закон о полномочиях главы государства по нанесению ударов за границей. Об этом в ходе брифинга заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
Согласно закону (Authorization for Use of Military Force, AUMF), принятому в США после атак 11 сентября 2001 года, президент имеет право использовать "необходимую и соответствующую военную силу" против тех, кто за ними стоял.

"Президент Байден согласен, что AUMF, который существует уже 20 лет, давно пора обновить", — подчеркнула Псаки.

Она отметила, что администрация президента будет вести консультации по этому вопросу.
Ранее США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые занимали проиранские военизированные группировки "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". Сенатор Алексей Пушков заявил, что атаку Вашингтона можно рассматривать как сигнал для России и ряда других мировых держав о характере внешнеполитического курса американского президента Джо Байдена.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Алексей Пушков , Администрация Президента РФ
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