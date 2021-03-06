Президент США Джо Байден согласился обновить закон о полномочиях главы государства по нанесению ударов за границей. Об этом в ходе брифинга заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
Согласно закону (Authorization for Use of Military Force, AUMF), принятому в США после атак 11 сентября 2001 года, президент имеет право использовать "необходимую и соответствующую военную силу" против тех, кто за ними стоял.
"Президент Байден согласен, что AUMF, который существует уже 20 лет, давно пора обновить", — подчеркнула Псаки.
Она отметила, что администрация президента будет вести консультации по этому вопросу.
Ранее США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые занимали проиранские военизированные группировки "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". Сенатор Алексей Пушков заявил, что атаку Вашингтона можно рассматривать как сигнал для России и ряда других мировых держав о характере внешнеполитического курса американского президента Джо Байдена.