Президент США Джо Байден согласился обновить закон о полномочиях главы государства по нанесению ударов за границей. Об этом в ходе брифинга заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Согласно закону (Authorization for Use of Military Force, AUMF), принятому в США после атак 11 сентября 2001 года, президент имеет право использовать "необходимую и соответствующую военную силу" против тех, кто за ними стоял.

"Президент Байден согласен, что AUMF, который существует уже 20 лет, давно пора обновить", — подчеркнула Псаки.

Она отметила, что администрация президента будет вести консультации по этому вопросу.