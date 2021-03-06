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National Interest: РФ и Китай сблизились из-за предательства Запада 

News.ru 24 минуты назад
NI: РФ и Китай сблизились из-за предательства Запада
Фото: news.ru
Наблюдающееся сближение России с Китаем могло стать реакцией на «предательство или принуждение». Такую версию «поворота на Восток» выдвигает журналист Алекс Цивик в издании Nationa Interest.
Цивик напоминает, что обращение к Востоку исторически свойственно России. Так, он вспоминает высказывание Фёдора Достоевского, предупреждавшего, что после поражения в Крымской войне в середине XIX века страна обратится к «азиатской русскости», ибо Британия вступила в союз с Османской империей.
Автор отмечает усиление военного сотрудничества Москвы и Пекина в последние годы, а также взаимодействие в космической сфере. Журналист предполагает, что президент РФ Владимир Путин видит в сотрудничестве с Китаем геополитическую защиту и внутреннюю защиту в свете вероятного вмешательства Запада.

Поскольку администрация президента Джо Байдена пытается проводить политику в отношении России в соответствии с недавним продлением договора СНВ-III, желаемой целью должна оставаться возможность установления в ближайшие годы взаимоуважительных отношений между двумя странами, — пишет Цивик.

Журналист, обращаясь в материале к Джо Байдену, призывает того строить с РФ равноправные двусторонние отношения на дипломатическом уровне. Кроме того, Алекс Цивик считает, что президенту США нужно ответственно подходить к политике на Ближнем Востоке.
Резюмируя, журналист говорит, что США и странам Запада следует решить задачу, как привлечь РФ к сотрудничеству, а не подтолкнуть её к ещё большему сближению с Китаем.
Ранее NEWS.ru писал, что Китай всесторонне активизирует военные учения и готовность армии для реагирования на угрозы безопасности.
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Комментарии 8
В мире , Федор Достоевский , Джозеф Байден , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Китай , Москва , Пекин , Великобритания
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